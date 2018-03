Porto Empedocle: confiscati 140 kg prodotti ittici

Circa 140 kg di prodotto ittico sono stati confiscati, a causa della mancanza della documentazione necessaria ad attestare la tracciabilita’ del pescato, nell’ambito dell’attivita’ dei militari della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e degli agenti della Polizia Stradale di Agrigento. Gli inquirenti hanno anche elevato 4 sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilita’, per un totale di 6.000 euro; 2 sanzioni amministrative per mancanza di autorizzazione sanitaria del mezzo, per un totale di 2.000 euro; 2 sanzioni amministrative per mancanza delle procedure di autocontrollo HACCP, per un totale di 4.000 euro. Infine sono state accertate tre violazioni amministrative per mancanza dei documenti del mezzo. Un’ulteriore attivita’, svolta sull’intero territorio di giurisdizione, dai militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, ha portato alla confisca di circa 60 kg di prodotto ittico e il titolare di un’attivita’ commerciale e’ stato denunciato perche’ deteneva prodotti ittici surgelati in cattivo stato di conservazione.

Il prodotto ittico confiscato, a seguito di ispezione effettuata dai Veterinari dell’A.S.P. di Agrigento, e’ stato dichiarato non idoneo al consumo umano per l’impossibilita’ di verificarne la provenienza ed e’ stato destinato alla distruzione.