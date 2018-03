Presentata la 15ª Mezza Maratona della Concordia “Città di Agrigento”

Tutto pronto per consentire ai circa mille e cento iscritti di partecipare alla Mezza Maratona della Concordia “Città di Agrigento” giunta alla sua 15ª edizione.

Anche quest’anno infatti il Gruppo sportivo “Valle dei Templi Agrigento”, in collaborazione con il Lions Club Agrigento Host ed il Comitato regionale ACSI, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e con il patrocinio del Comune di Agrigento e del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, hanno promosso la manifestazione, che si corre sulla distanza di km 21,097, inserita nel calendario nazionale FIDAL.

Il ritrovo degli atleti, provenienti, oltre che dalla Sicilia, da diverse altre regioni italiane, è dalle ore 7,30 alle ore 9.00 di domenica 4 marzo 2018 al viale Falcone e Borsellino di San Leone, lido di Agrigento.

Sono stati i responsabili dei vari enti promotori, coordinati dal presidente del Lions Club Agrigento Host, Antonio Calamita, a presentare questa mattina, in un’apposita conferenza stampa presieduta dal Sindaco di Agrigento Calogero Firetto, i particolari della manifestazione che partirà alle ore 9.30 dal porticciolo di San Leone, dove è prevista pure la conclusione e la premiazione dopo circa due ore, dopo aver attraversato la via Sacra all’interno della Valle dei Templi.

“Sarà ancora una volta – sottolinea Calamita – un momento di festa e di sport, non solo per i partecipanti ma anche per le loro famiglie e per i turisti, oltre che per gli agrigentini, che domenica prossima gratuitamente potranno attraversare la nostra zona archeologica.”

“Anche quest’anno – continua il Presidente dei Lions – nonostante la coincidenza con le elezioni politiche, abbiamo avuto un notevole numero di iscrizioni: è il sintomo di un interesse ormai diffuso per una manifestazione che fa bene alla salute dei partecipanti, ma che fa anche bene al turismo della nostra Agrigento.”