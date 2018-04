Un 30enne agrigentino, è stato denunciato dai poliziotti del capoluogo per aver tentato di rubare un paio di scarpe. L’uomo, entrato in un negozio della via Atenea per provare un paio di scarpe, si è dato alla fuga dopo averle indossate. La reazione delle commesse, che si sono lanciate all’inseguimento del ladro, ha richiamato l’attenzione dei poliziotti che lo hanno bloccato.