Questura di Agrigento, visita del prefetto Caputo

Nella mattinata odierna, martedì 13 febbraio 2018, presso la sala “San Michele” della Questura, alla presenza del Questore Maurizio Auriemma, il Prefetto di Agrigento Dario Caputo, ha incontrato il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio in Questura, nei Commissariati di P.S., nelle Specialità, nonché i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, per un saluto all’atto del suo insediamento in questa provincia avvenuto nei gironi scorsi.

Nel corso del cordiale incontro il Questore, a nome di tutti i poliziotti in servizio in questa provincia, ha dato il benvenuto al Prefetto formulando l’augurio di un proficuo lavoro ed assicurando ampia collaborazione da parte della Polizia di Stato.

Nell’occasione il Questore ha fatto dono al Prefetto Caputo il crest della Questura, rinnovando l’impegno della Polizia di Stato su tutti i fronti operativi.