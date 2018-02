Ravanusa 32^ Edizione del Carnevale: tutto pronto per scatenare la festa

Anche quest’anno l’amministrazione comunale retta dal sindaco Carmelo D’Angelo con l’assessore Gianfilippo Lombardo non ha voluto deludere le attese. Sarà un carnevale in grande stile l’edizione numero 32. Ieri è stato ufficializzato il programma che quest’anno si svolgerà nei giorni 10-11-12-13 Febbraio. Si parte Sabato 11 Febbraio con le scolaresche in piazza nella mattinata, mentre in serata è prevista l’esibizione della scuola di danza “Samantha” con a seguire la Band amatissima dai giovani dei “Circobanda con a seguito Giovanni Sciabbarrasi”. La domenica, via alla sfilata dei carri allegorici con a seguito i gruppi in maschera con partenza dalla ss557 lungo via Aldo Moro, Rooswelt, Garibaldi e c.so della Repubblica. Gli stessi carri il lunedi saranno messi in esposizione lungo il corso della Repubblica e il martedi torneranno a sfilare con partenza dal Viale Lauricella, via Buozzi, piazza Mameli e c.so della Repubblica.

La festa prevede tantissime altre attrazioni. Dalle Ragazze brasiliane che sfileranno la domenica insieme ai carri allegorici, al Carnevale dei bambini il Lunedi in piazza XXV Aprile, dai Crazy Clown lungo il corso principale, all’animazione dei bambini con personaggi Disney e zucchero filato e all’esibizione il lunedi della scula di danza Calor Latino. E poi tanta musica dance in piazza I° Maggio con la tradizionale discoteca sotto le stelle dove si alterneranno tantissimi DJ locali. Ma non Mancheranno i super Ospiti.

Da M2O saranno protagonisti la domenica DJ Ross accompagnato da DJ Jump, un tantem eccezionale seguitissimo in radio. Il Lunedi sarà la volta di un altro grande protagonista di M2O, ovvero DJ Osso, altro pezzo da 90 della nota radio nazionale. La chiusura invece il martedì subito dopo la premiazione sarà affidata ad una delle regine della musica Dance anni 90. Nathalie Aart dei Soundlovers.

Il sindaco e l’assessore si sono detti soddisfatti per quanto messo in programma. L’invito ovviamente è quello di divertirsi in maniera civile e senza esagerare con gli alcolici. Ovviamente tutte le persone dei paesi limitrofi sono i benvenuti alla nostra festa – ha dichiarato l’assessore Lombardo – dove sono sicuro si divertiranno tantissimo. Gli ingredienti ci sono tutti per un grande Carnevale che faccia contenti grandi e piccini. Carnevale Ravanusano 2018 “Dove i protagonisti siete voi”