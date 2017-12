Ravanusa ospita le pramiazioni del Grand Prix di atletica 2017

Si svolgeranno sabato prossimo presso la sala conferenze della biblioteca comunale di Ravanusa, le premiazioni finali del circuito del Grand Prix Interprovinciale di corsa su strada 2017, organizzato dalle associazioni sportive delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Le gare iniziate ad Aprile e tutte inserite nei rispettivi calendari dei tre comitati provinciali della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) si sono svolte in un clima festoso e spensierato.

Il circuito formato da 28 prove divise in 4 aree territoriali come prima edizione si è dimostrato al di la delle più rosee aspettative, numeri da capogiro come prima edizione, 20 società femminili e 28 maschili oltre le società delle altre province che in varie gare si sono inserite, 65 atlete e 466 atleti, divise in varie categorie, la categoria più numerosa al femminile quella della SF40, seguita dalla SF45, al maschile la categoria più numerosa la SM45 con 111 partecipanti seguita dalla SM50, 96 partecipanti e SM40, con 70 partecipanti.

A vincere il circuito al femminile la Track Club Master Caltanissetta seguita dalla Pro Sport Ravanusa e dalla Marathon Club Sciacca, al maschile vince la Pro Sport Ravanusa seguita dalla Track Club Master Caltanissetta e dall’Atletica Canicatti.

Intanto si lavora per la riproposizione del circuito, molte già le associazioni che hanno presentato la richiesta di organizzare una tappa.