Il Ravanusano Ezio Lauricella eletto Presidente Regionale giovani imprenditori

Eletto Ezio Lauricella, dottore in Economia classe 1984, Presidente dei Giovani Imprenditori della Confesercenti Sicilia. Il Coordinamento dei Giovani Imprenditori composto da Salvatore Basile (PA), Antonio Bottone (PA), Di Salvo Vincenzo (CT), Giovanni Selinunte (TP), Dario Traina (PA), Paolo Carilli (Me) Piergiorgio Martorana (PA), Veronica Vasques (SR) Luca Castrogiovanni (EN) Vincenzo Maggio (RG) e Leonard Janko (TP) ha eletto all’unanimità l’Agrigentino Ezio Lauricella Presidente dei Giovani imprenditori della Confesercenti Sicilia.

Ezio Lauricella dopo la sua nomina ha dichiarato “Ritengo doveroso in primo luogo ringraziare tutti per la grande fiducia concessa. Il mio sarà un mandato improntato alla volontà di garantire un dialogo collaborativo e costruttivo, con il pensiero costantemente rivolto a rappresentare le esigenze della categoria. Ogni pianificazione efficace deve prendere origine dai bisogni reali di un territorio e di una comunità, e con Confesercenti accompagneremo i giovani in un percorso di crescita non soltanto economico, ma anche culturale e sociale, dotandoli di strumenti e azioni innovative che riescano a cogliere i segni del cambiamento e a dare maggiore competitività al sistema produttivo regionale.”

Inoltre sottolinea che nel corso del proprio mandato saranno tre i temi su cui si concentrerà l’operato del Coordinamento regionale dei Giovani Imprenditori della Confesercenti Sicilia: incentivare le politiche a sostegno delle start up per gli under 40, avviare un dialogo con il sistema bancario per facilitare l’accesso al credito per i giovani e rendere più agevole il cambio generazionale nelle realtà imprenditoriali.