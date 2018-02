A Realmonte si presenta “Il Cruciverba del Satiro”

Martedì 27 febbraio, alle ore 18.00, presso la Galleria d’Arte “A Sud Arte Contemporanea” di Realmonte verrà presentato il libro “Il Cruciverba del Satiro”, Edizioni Ghibli, scritto dagli autori Nunzio Beddia e Aristide Bonfilius.

All’evento sarà presente Nunzio Beddia il quale dialogherà sul testo con la giornalista Margherita Biondo. Il libro si snoda in un incedere di luoghi e fatti, illazioni e immaginazione, che ruotano attorno alla figura di Guglielmo Aurispa. La trama prende spunto dal ritrovamento di un cruciverba sotto a una panchina, ritrovamento che induce il protagonista ad iniziare un gioco delle verità e del mistero. L’indagine intrapresa dal personaggio porta, infatti, il lettore a riflettere sull’esistenza in un itinerario originato dalla morte del Comissario Scrivano, avvenuta nel 1960, che 50 anni addietro stupì per l’ingarbuglio che vi era tessuto all’intorno: un cocktail di sangue e denaro, di bellezza e passioni, di paradiso e di inferno. Il tutto ricco di implicazioni che aprono ad un contesto dove si muovono riferimenti all’antico Mito greco, ad Esiodo, a Platone, a Socrate, a San Paolo e dove emergono anche ipotesi sul cristianesimo, sul peccato originale, sul male e sul dolore, sull’essenza umana e divina di Cristo.