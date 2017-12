Rende-Akragas, biancazzurri in partenza: i convocati di Lello Di Napoli

L’Akragas questa mattina ha svolto la rifinitura in sede e nel primo pomeriggio è partita alla volta della Calabria per il ritiro pre-partita. Domani alle 16.30 i biancoazzurri giocheranno contro il Rende per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C. La squadra agrigentina potrà contare sui rientri di Mileto e Parigi, che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica, e di Navas e Vicente, tornati a disposizione dopo il lungo stop per infortunio.

Intanto, mister Di Napoli ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani, sabato 30 dicembre, contro il Rende, allo stadio “Lorenzon” di Rende.

Ecco la lista, suddivisa per ruolo, con i relativi numeri di maglia dei calciatori: