Rete idrica, il comune annuncia: “presto i lavori di rifacimento”

Conferenza stampa, questa mattina dell’assessore comunale alle risorse idriche, Nello Hamel e del sindaco, Lillo Firetto, sul rifacimento della rete idrica della città di Agrigento.

“Finalmente – dichiara l’assessore Hamel – dopo circa 10 anni si avvia a conclusione l’iter che consentirà di appaltare i lavori per il totale rifacimento della rete idrica di Agrigento per un ammontare di 31 milioni e 500 mila euro per i quali a giorni verrà firmato il Decreto autorizzativo. I lavori avranno una durata di tre anni e già dal primo anno consentiranno l”erogazione idrica h 24 , in alcune parti della città. L’Amministrazione comunale – conclude Nello Hamel – sarà in prima linea per verificare i tempi e le modalità di realizzazione chiedendo alla società che eseguirà i lavori di operare senza creare eccessivi disagi all’utenza e garantendo il perfetto ripristino delle strade interessate ai lavori”

In allegato il cronogramma dei lavori.