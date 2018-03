La Squadra mobile di Agrigento ha arrestato Mario Rizzo, agrigentino 31enne, ricercato dal 2016. Rizzo si era reso irreperibile dopo la revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e dovrà scontare la pena di cinque mesi e 10 giorni di reclusione, in quanto condannato per il reato di furto aggravato, in concorso.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Agrigento.