Rifiuti, “beccati” 22 “lanciatori seriali” di sacchetti

Solamente nelle ultime ore, tra le giornate di Pasqua e di Pasquetta, ben ventidue persone sono state individuate e multate dagli agenti della Polizia Municipale di Agrigento, fermati o fotografati dopo aver abbandonato sacchetti di spazzatura in strada.

Prosegue, 24 ore su 24, l’operazione di controllo dei Vigili, in città e nelle periferie, al fine di scoraggiare l’incivile usanza di abbandonare i sacchetti della spazzatura anziché differenziare come è d’obbligo e come fanno la maggior parte delle persone.

Agenti della Polizia Locale su auto-civetta da giorni e giorni presidiano alcune zone della città a caccia di incivili, così come sono ormai in funzione alcune telecamere nascoste che “fotografano” quanti, facendo finta di nulla, si disfano delle immondizie abbandonandole ovunque. Ai ventidue “pescati” in flagranza sono state elevati verbali da 600 euro cadauno.

L’operazione di controllo del territorio contro le discariche abusive e gli incivili che abbandonano i rifiuti, proseguirà a tempo indeterminato.