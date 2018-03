“Riparti da te”: il Giardino Botanico di Agrigento suggestiva location per ritrovare e sviluppare il proprio potenziale

Si svolgerà giovedì 8 marzo, alle ore, 16, nella sala “Aldo Moro” del Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il primo “happening” dal titolo “Riparti da te. Come ritrovarti e sviluppare il tuo potenziale”.

Formatrice dell’evento è Luana Landolina, allenatrice mentale che, in compagnia di Chantal Beltrami, leader yoga della risata e Vivian Miliziano e insegnante Odaka Yoga, farà vivere ai partecipanti un’esperienza di benessere, movimento, motivazione, chiarezza e miglioramento in quattro incontri tematici: Accorgersi, Ritrovarsi, Liberarsi e Potenziarsi.

La formatrice Luana Landolina è una coach certificata, esperta di linguaggio e rea a Siena in Scienze della mediazione linguistica con il massimo dei voti e si trasferisce in Spagna, dove inizia le sue esperienze formative e lavorative presso aziende internazionali nell’ambito della mediazione linguistica, della customer care e del coaching. Sviluppa ben presto competenze legate alla comunicazione e al benessere fisico, mentale ed emozionale e nel 2016 dà vita al format “Disciplina Mentale”.

A differenza di altri coach, lei ascolta le parole che nascondono i meccanismi della mente inconscia e aiuta le persone a sfruttarli a proprio vantaggio.

Recentemente ha, anche, pubblicato un libro dal titolo “Essere felici è una parola”. Nel libro, l’autrice ci spiega come diventare bravi a creare meccanismi positivi che influiscano sui nostri comportamenti e ci aiutino a gestire anche le emozioni, partendo dal linguaggio e dal modo in cui ci poniamo davanti agli eventi. Con esempi pratici e aneddoti reali, l’autrice guida a scoprire le proprie potenzialità.

Da giovedì prossimo, quindi, e per tutti i giovedì a seguire ( sempre alle ore 16, al Giardino Botanico) sarà possibile partecipare all’happening “Riparti da te”. Per Info Numero Verde Libero Consorzio Agrigento 800 315555, 800 6837 – info@disciplinamentale.it – mob. 3288433133