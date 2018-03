Ritorna Akracomics&Games in una straodinaria quarta edizione

Agrigento torna essere per un weekend la capitale regionale del mondo Fantasy e della cultura Nerd: il 3 e 4 marzo 2018, presso l’Hotel Tre Torri di Agrigento, si terrà la quarta edizione di AkraComics&Games, evento che ha già registrato ottimi riscontri nelle precedenti edizioni e ha richiamato appassionati da ogni angolo della Sicilia. Dai fumetti ai videogiochi passando per il cosplay, pratica ormai diventata un’arte con sempre più proseliti in tutto il mondo e che vede numerosi cosplayer vestire i panni dei più svariati personaggi del mondo videoludico, fumettistico e fantasy, la due giorni prevede un programma pieno di sorprese, con attrazioni, attività, postazioni da gaming, contest, gare, spettacoli e incontri con ospiti e youtuber famosi (quest’anno con l’attore e doppiatore Alberto Pagnotta, il filmaker Michael Righini e lo youtuber Francesco Merrino). Saranno inoltre presenti numerosi stand di espositori provenienti da tutta Italia che proporranno quanto di meglio è in grado di offrire il settore.

Il cosplay è un momento centrale della manifestazione: domenica 4 marzo si svolgerà infatti la Gara Cosplay, che vedrà tutti i cosplayer sfidarsi per aggiudicarsi i premi per le migliori performance e interpretazioni. Ma non meno importante sarà l’Area Gaming, con videogame di ogni genere, tra console e home computer, e la possibilità di provare i più innovativi giochi del panorama italiano e internazionale.

Alla fiera sarà possibile partecipare inoltre a:

– Tornei su pc come League Of Legends, Counter Strike : Global Offensive, Overwatch, Heartstone, Devil May Cry, Rocket League e molti altri ancora!

– Tornei su console come Fifa, Pes, Halo, Call Of Duty, Mortal Kombat, Tekken TT2, Naruto, Smash Bros, Mario Kart e molti altri ancora.

– Area Medievale con tornei di spade, tiro con l’arco e “spaccateschio”!

– Area Zombie : Cerca l’oggetto e schiva gli zombie per una sessione davvero unica e da provare!

– Area Horror: una sala per gli amanti del brivido dove bisognerà scappare, risolvere enigmi e cercare di evitare qualsiasi ostacolo.

Un’attività unica nel suo genere e per la prima volta all’AkraComics!

– Area Disegno: Un tema da seguire, liberate la vostra fantasia per creare il tuo capolavoro ed essere premiato!

– Area Giochi Da Tavolo: Potrai sfidare e divertirti con i tuoi amici scegliendo tra un ventaglio di giochi da tavolo messi a disposizione per passare insieme queste due fantastiche giornate!

– Area Carte Collezionabili [Magic – YuGiOh]: Partecipa ai tornei, sfida giocatori provenienti da tutta la Sicilia diventando il migliore e vinci fantastici premi!

I numerosi avventori che vorranno ristorarsi potranno rilassarsi al Mero Mero Maid Café, un particolare tipo di caffetteria in stile giapponese in cui si sarà serviti da graziose ragazze vestite con abitini in stile francese-vittoriano che intratterranno i clienti con giochi e balletti.

Il tutto sarà arricchito da sponsor d’eccezione del calibro di Coca Cola e dal media partner GameCompass, testata videoludica che, grazie alle telecamere di Teleacras, racconterà l’evento in Tv e in svariate dirette Facebook, e che organizzerà a sua volta vari contest in cui sarà possibile vincere dei videogame!

L’evento si svolgerà il 3-4 Marzo 2018 all’Hotel Tre Torri, Villaggio Mosè (AG), Viale Cannatello, 7, dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

Il costo del biglietto d’ingresso giornaliero è di 6 €.

Il programma completo è consultabile sul sito web ufficiale, sulla pagina ufficiale dell’evento, sulla pagina facebook e tramite la WebApp di AkraComics & Games.