Il Rotary di Agrigento ospita giovani provenienti da ogni parte del mondo

Ragazzi, provenienti da diverse nazionalità, ieri sono stati in visita nella città di Agrigento, ospitati dal Rotary Club Agrigento. Questi giovani fanno parte di un programma, “Scambio Giovani” ; del Rotary Distretto 2110, a cui il Governatore John De Giorgio tiene particolarmente perché è una delle fondamentali attività di servizio del Rotary International.

I giovani, bene integrati tra di loro, 7 provenienti dagli Stati Uniti, 5 dal Messico, 2 dal Canada, 1 dal Giappone, 2 ragazzi da Taiwan, e così , un francese, un indiano, una cilena una peruviana, una Finlandese per finire con un ragazzo della Repubblica Ceca.

Una giornata intensa e carica di emozioni per i giovani visitatori: in mattinata, sono rimasti estasiati dalla bellezza della Valle dei Templi e dalla imponenza del Tempio della Concordia, ai piedi del quale hanno voluto posare per una foto ricordo con tutte le bandiere che rappresentavano le loro nazioni; nel pomeriggio hanno visitato il Centro Storico, la via Atenea concludendo in piazza Pirandello, dove, molti di loro, sono rimasti incantati dallo splendido Teatro “Pirandello”. Entusiasti, porteranno a casa il migliore ricordo di Agrigento, con la ferma promessa al Presidente del Club agrigentino, ingegnere Francesco Vitellaro, che torneranno presto con le loro rispettive famiglie.