San Giuseppe, distribuita la “minestra”

Oggi, 19 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe si è svolto il tradizionale rito della distribuzione della minestra, di fronte alla chiesa omonima in via Atenea.

Anche il sindaco, Lillo Firetto, poco dopo mezzogiorno, quando gli allievi del “Nicolò Gallo”, indirizzo alberghiero, e il parroco, don Enzo Sazio, hanno iniziato la distribuzione della minestra di verdure, legumi secchi e vari tipi di pasta, si è messo in fila per partecipare al tradizionale rito.

Contestualmente all’interno della chiesa, alcuni allievi dell’Accademia di Belle Arti hanno eseguito dipinti sul tema. La minestra, cucinata con devozione, per tradizione viene servita in strada come atto di solidarietà verso le persone bisognose, in onore di San Giuseppe.