San Valentino, come organizzare una serata romantica a casa

San Valentino è sempre più vicino. Se volete stupire il partner con qualcosa di speciale, perché non dimostrargli tutto il vostro amore organizzando una serata unica e romantica da trascorrere in casa?

Basta infatti solo qualche piccolo accorgimento per dare all’usuale ambiente domestico un’atmosfera intima e sensuale a cui nessuna lei o nessun lui potranno resistere.

Per prima cosa, dovete pensare all’illuminazione. Per una serata come quella del 14 febbraio la luce giusta è indispensabile. Ampio spazio quindi alle candele profumate con cui creare tanti piccoli punti luminosi permeando l’area di aromi. I giochi di luci e ombre, poi, renderanno la conversazione più complice e rilassata, allettando eventuali imbarazzi e tensioni.

Senza esagerare, per un’atmosfera ancora più piacevole potete disporre qua è là mazzi di fiori, come le rose rosse, i cui petali consigliamo di spargere sulla tavola e, perché no, per il resto dell’appartamento. Valida alternativa ai fiori sono gli incensi o i profumi per ambiente. Per l’occasione, suggeriamo i sensuali oli essenziali al gelsomino o alla rosa.

Da non sottovalutare la cena che deve rigorosamente escludere piatti pesanti, troppo saporiti o speziati. L’ideale è un menu a base di pesce o cibi etnici preparati con le vostre mani. Ma se siete in difficoltà, potete ordinarli in uno dei tanti ristoranti che oggi offrono questo servizio. Non dimenticate il vino: bianco, rosso o con le bollicine, sarà il vostro miglior alleato. Ostriche, fragole e champagne restano comunque il menu dell’amore per eccellenza.

Per gustare la vostra cena in totale armonia, in sottofondo lasciate andare le note della vostra colonna sonora. Dopodiché potrete concedervi qualche momento di dolcezza sul divano, immergendovi in una pellicola d’amore. Grandi classici come Titanic o Ghost non vi deluderanno.

Prima però porgete alla vostra metà un piccolo regalo di San Valentino. Molto graditi saranno i cioccolatini, perfetti anche per il dessert, come quelli My M&M’s: squisiti confetti tutti da sgranocchiare che possono essere personalizzati con foto dei vostri attimi più romantici o dediche e aforismi da far sciogliere il cuore.

I cioccolatini My M&M’s, personalizzabili anche nei colori, possono essere acquistati sciolti o all’interno di preziosi cofanetti: un regalo da favola da condividere con il vostro amore.