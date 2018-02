Prosegue a “Sanremo Young”, l’avventura di Luna Farina, 16enne di Santo Stefano Quisquina. Dopo l’esordio nella prima puntata, venerdì 23 febbraio Luna tornerà a cantare nel programma condotto da Antonella Clerici.

Luna vive in Germania ed ha partecipato ad altre trasmissioni televisive come “The Voice of Kids”. Per lei ora si è presentata l’occasione per far conoscere il suo talento anche in Italia.