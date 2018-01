Santa Sofia: convocato Antonio Pesarini convocato nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17

Antonio Pesarini, calciatore della Santa Sofia Licata, è stato convocato dalla Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17.

La convocazione di mister Francesco Statuto, tecnico della Selezione, è arrivata ieri sera. Il raduno è in programma per il 30 gennaio, al Centro Federale Territoriale di Catanzaro. Qui tutti gli atleti impegnati sosterranno una seduta di allenamento e disputeranno un’amichevole a ranghi contrapposti.

Antonio Pesarini, uno dei protagonisti della nostra formazione Allievi che, allenata da Maurizio Ortugno, occupa le posizioni di vertice del campionato regionale, nelle scorse settimane con la Selezione Provinciale Allievi ha vinto il torneo “Brucato” (nella finale disputata a Favara con la Selezione di Palermo) ed è stato premiato come migliore giocatore in campo.

“Siamo veramente contenti per il ragazzo – commenta Antonio Mulè, direttore sportivo della Santa Sofia Licata – che si impegna ogni giorno, durante gli allenamenti, per fare sempre meglio. La convocazione rappresenta per la nostra società motivo di orgoglio, un riconoscimento al lavoro quotidiano che ormai da anni facciamo con calciatori giovanissimi, insegnandogli soprattutto i valori dello sport. In bocca al lupo ad Antonio”.