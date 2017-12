Satourday All’OpenSpace Theater di Agrigento: sabato 30 “Slavi – Bravissime persone”

Sabato 30 alle 22.30 sesto live di Satourday, la rassegna di musica indipendente dell’OpenSpace Theater di Agrigento, spazio socio-artistico e culturale diretto dall’attrice, arteterapeuta e operatrice culturale Ilaria Bordenca. Varie le collaborazioni sperimentate dall’organizzazione: da quella con il giornalista Mauro Indelicato, che presenterà la serata, alla media partnership con KeepOn Live, il circuito dei live club italiani. Dopo il concerto spazio al dj set con Moka.

Adesso in programma c’è la data del prossimo 5 gennaio con i Freeminds.

Slavi – Bravissime persone è un progetto sperimentale dei musicisti Antonio Ramberti (Duo Bucolico), Marcello Jandu Detti (Supermarket, Giacomo Toni), Nestor Fabbri (Nobraino), Alfredo Portone (Supermarket, Giacomo Toni, Saluti Da Saturno, Jang Senato), il Pitone (Howbeatswhy), che si propongono di portare in giro per l’Italia e l’Europa una collezione di eccellenti brani, ingiustamente ignorati o dimenticati.

I musicisti, nomi noti nella scena indie italiana per le loro esibizioni estremamente caratterizzanti e coinvolgenti, tra danza balcanica e gypsy, propongono uno spettacolo gaudente e danzereccio. Arrangiamenti sbilenchi, ma mai banali, che coinvolgono il pubblico facendolo sentire parte del live. Un progetto tutto da godere dal vivo.

Appuntamento, quindi, a sabato 30 dicembre, alle 22.30 all’OpenSpace Theater, in via Empedocle 159 ad Agrigento.