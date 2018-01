Satourday All’OpenSpace Theater di Agrigento: venerdì 5 gennaio i Freeminds

Venerdì 5 gennaio alle 22.30 torna Satourday, la rassegna di musica indipendente dell’OpenSpace Theater di Agrigento, spazio socio-artistico e culturale diretto dall’attrice, arteterapeuta e operatrice culturale Ilaria Bordenca. Varie le collaborazioni sperimentate dall’organizzazione: da quella con Mauro Indelicato e Irene Milisenda, che presenteranno la serata, alla media partnership con KeepOn Live, il circuito dei live club italiani. Dopo il concerto si terrà una selezione musicale.

I Freeminds sono un gruppo alternative di Sciacca (AG) Il progetto nasce ufficialmente il 16 Febbraio del 2015 da amici appassionati di musica. In poco più di due anni di attività i ragazzi vantano vari riconoscimenti, come l’essere stati il gruppo apertura del concerto del Deejay internazionale Martin Garrix con più di 10000 persone presenti, il primo premio del “Palermo’s music got talent”, partecipazione ad una masterclass di Ischia con la presenza di musicisti e personaggi importanti, come Antonio Fiorillo e Marco Sabiu, e molti rappresentanti di case discografiche come Universal, Warner etc., apparizioni televisive ad Antenna Sicilia, TRS, Radio TV Azzurra, finalisti del programma Sky “Next Generation” a Verona, e molti concerti e serate in giro per la Sicilia. La loro musica è molto legata alle sonorità Alternative della scena internazionale, ma si trovano tante influenze da qualsiasi genere musicale.

Appuntamento, quindi, a venerdì 5 gennaio, alle 22.30 all’OpenSpace Theater, in via Empedocle 159 ad Agrigento.