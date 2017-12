Satourday con “Avanscoperta Russa” all’OpenSpace Theater

Martedì 26 alle 22.30 quinto live di Satourday, la rassegna di musica indipendente dell’OpenSpace Theater di Agrigento, spazio culturale diretto dall’attrice, arte terapeuta, psicologa e creativa Ilaria Bordenca. Varie le collaborazioni sperimentate dall’organizzazione: da quella con Irene Milisenda e Mauro Indelicato, che presenteranno la serata, alla media partnership con KeepOn Live, il circuito dei live club italiani. Dopo il concerto spazio al dj set.

Ecco le altre date in programma: 30 dicembre Slavi-Bravissime persone e 5 gennaio Freeminds.

Avanscoperta Russa nasce nel 2013 da un’idea di Giusto Correnti (batterista Dimartino-Black Eyed Dog) e Marco Petrigno, che insieme, oltre a condividere il palco con diversi artisti del panorama nazionale (Black Eyed Dog, Fabrizio Cammarata) decidono di mettere su un progetto rock blues d’autore. Da subito riscuotono un discreto successo che li porta a suonare in molti club della scena palermitana e non solo.

Nel 2014 il duo si trasforma in trio con l’ingresso di Fabio Rizzo (chitarrista Waines, Montoya – producer con Indigo). Il trio crea una miscela musicale esplosiva, potente, che spazia dal classic blues, a quello più sperimentale.

La band presenterà il suo ultimo EP, “La mia città ora brucia” uscito il 15 dicembre per La Lumaca Dischi.

Appuntamento, quindi, a martedì 26 dicembre, alle 22.30 all’OpenSpace Theater, in via Empedocle 159 ad Agrigento.