Sciacca, Consegnate le nuove sedie alle scuole

In corso, da oggi, la consegna di nuove sedie alle scuole saccensi di competenza del Comune di Sciacca. Nell’occasione, gli amministratori comunali stanno anche incontrando i dirigenti degli istituti. A fare il giro delle scuole, questa mattina, gli assessori alla Pubblica Istruzione Annalisa Alongi e all’Edilizia Scolastica Gioacchino Settecasi, con i consiglieri comunali Simone Di Paola e Giuseppe Ambrogio.

L’Amministrazione comunale ha acquistato in totale 363 nuove sedie per destinarle a scuole materne, elementari e medie. Sono di varia grandezza, acquistate con fondi derivanti da residui di mutuo. Sono arrivate qualche giorno fa e oggi è iniziata la loro distribuzione, dagli istituti “Mariano Rossi” e “Inveges”. La consegna proseguirà domani e lunedì in altre scuole, I circolo didattico “Giovanni XXIII”, il II circolo didattico “Sant’Agostino” e istituto comprensivo “Dante Alighieri”.

“Non si faceva una fornitura simile – dichiarano gli assessori Alongi e Settecasi – da anni. Un nuovo segnale di vicinanza alle nostre istituzioni scolastiche nei confronti delle quali c’è la massima attenzione”.