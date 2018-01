Sciacca, Marevivo presenta il progetto “Beach Litter”

Lunedì 29 Gennaio 2018 alle ore 10 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “E. Fermi”di Sciacca si svolgerà una conferenza stampa in cui saranno diffusi i dati relativi al campionamento di rifiuti marini spiaggiati sul litorale di Capo San Marco.

Tale operazione rientra in un progetto di alternanza scuola lavoro che ha visto impegnati gli alunni delle classi 5^A e 3^A del Liceo Scientifico “Fermi”, guidati dagli educatori della Delegazione Regionale Sicilia dell’Associazione ambientalista Marevivo.

Il campionamento è stato effettuato utilizzando la metodologia prevista dal protocollo OSPAR (2010) e dalle linee guida del gruppo tecnico della MSFD (Guidance on Monitoring of Marine Litter in EuropeanSeas – MSFD Technical Subgroup on Marine Litter 2013).

I dati raccolti saranno confrontati con quelli relativi ad altro tratto della stessa spiaggia censito la scorsa primavera dalla classe VE, ma anche con quelli della spiaggia di Capo Feto a Mazara del Vallo elaborati da un istituto della medesima città e che saranno esposti dai ricercatori del CNR.