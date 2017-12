Sezioni AIA, Agrigento vince il torneo regionale di calcio a 5

La squadra di calcio a 5 della Sezione AIA di Agrigento ha conquistato il titolo Regionale del Torneo delle Sezioni che si è disputato ad Enna. Dopo essersi imposti sulla compagine di Trapani per 5-3, in finale, i fischietti agrigentini, hanno battuto i colleghi della Sezione di Caltanissetta per 2-1 con le reti di Modderno e Costanza.

Questi i calciatori a disposizione del Mister Mongiovi: Alessi, Bennici, Costanza, Di Grigoli, Drago, Gallea, Modderno, Mangiapane.

Grazie a questo successo, la sezione di Agrigento potrà rappresentare la Sicilia al torneo dei campioni di Arezzo .