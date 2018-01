Sfugge all’alt della polizia, arrestato sorvegliato speciale

Nel corso della notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane agrigentino, Salvatore Camilleri, 21 anni, per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il giovane, alla guida di una autovettura senza aver mai conseguito la patente, è stato intercettato da una pattuglia in servizio di volante che gli ha intimato di fermarsi.

Il Camilleri si è dato alla fuga, mettendo in grave pericolo l’incolumità delle persone e dei veicoli in quel momento in circolazione poiché durante la dissennata corsa non ha rispettato alcun segnale della circolazione stradale.

In breve tempo il Camilleri è stato fermato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del p.m. di turno della procura della repubblica di Agrigento, è stato condotto presso le camere di sicurezza della questura di Agrigento.