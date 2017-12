Sicilia, Pagano (Lega): “Musumeci e Sgarbi salvino spiaggia Eraclea Minoa”

“La storica spiaggia di Eraclea Minoa nell’agrigentino sta scomparendo, sotto i colpi dell’erosione costiera. Il grido di allarme lanciato dall’associazione Mareamico non può rimanere inascoltato. Stiamo parlando anche di un patrimonio archeologico di inestimabile valore, considerato che proprio lì sorge l’antico teatro greco. Per questo rivolgo un appello al governatore Musumeci e agli assessori Sgarbi e Cordaro affinché si attivino subito, con le risorse già a disposizione e con i fondi regionali, per salvare la spiaggia e il teatro antico di Eraclea Minoa e, in generale, a predisporre con le autorità nazionali un piano anti erosione della costa agrigentina”.

Così il deputato Alessandro Pagano della Lega, segretario regionale Sicilia occidentale