Siculiana: Applauditissima la commedia “E accussì sia” di Giuseppina Mira

Grandissimo successo per la commedia di Giuseppina Mira “E accussì sia”, interpretata dal “Libero Gruppo Teatrale” di Siculiana. Apprezzatissima l’opera, apprezzatissimi gli attori: Maria Rita Guarragi, Carmelo Santino, Roberto Navarra, Maurizio Manzella, Giuseppina Guadagnano, Lorella Guadagnano, Biagio Piro, Leonardo Santino, Roberta Callea, Ilenia Siracusa, Veronica Zambito. Suggeritrice: Aurelia Guadagnano. Regia di Gruppo. Direzione artistica di Giuseppina Mira. L’evento è stato patrocinato dall’Amministrazione Comunale, sindaco Leonardo Lauricella, assessori Enzo Zambito e Antonino Vaccarella, e dall’ACSI, Comitato Provinciale Agrigento, presidente Giuseppe Balsano. Affollatissimo il Centro Sociale di Siculiana, continui e molto calorosi gli applausi. Una commedia brillante che ha regalato svago, divertimento e, nel contempo, ha tramesso valori molto significativi. Un compagnia teatrale con una forte vocazione per portare in scena opere letterarie. L’evento ha suscitato un grandissimo entusiasmo. Un plauso a tutti!