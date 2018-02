Siculiana, Domenico Marsala nominato collaboratore a titolo gratuito del Sindaco

Nella settimana appena trascorsa, il Sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella ha nominato suo consulente a titolo gratuito Domenico Marsala.

La nomina preve che il nuovo consulente gratuito si occuperà di promozione dell’immagine, di comunicazione, sia nell’ambito online e social, che negli altri ambiti che sono utili ad informare maggiormente i cittadini dell’attività politico-amministrativa posta in essere dall’Amministarzione comunale.

La nomina di Domenico Marsala, componente del gruppo “Giovani per Siculiana”, e da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, nasce anche dalla volontà del Sindaco Leonardo Lauricella di valorizzare i giovani che si vogliono spendere per l’interesse comune e di dare dare un ruolo attivo nell’amministrazione al sopracitato gruppo.

Infatti, il gruppo Giovani per Siculiana già in occasione della scorse amministrative aveva appoggiato la coalizione Lauricella con la presentazione di una candidatura al Consiglio Comunale che è risultata, per altro, decisiva per la vittoria della lista.

Dopo la non elezione del proprio consigliere e la mancanza di una rappresentanza in giunta adesso, con questa nomina, i giovani del gruppo avranno finalmente la possibilità di dare il proprio contributo per lo sviluppo di Siculiana.