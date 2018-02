Siculiana, sarà presentato a scuola il libro di Paolo Cilona “I Monumenti ai Caduti della Provincia di Agrigento”

Lunedì, 19 Febbraio 2018, ore 11.15, presso Aula Magna Scuola Secondaria di 1°Grado, Siculiana, sarà presentato il librodi Paolo Cilona “I Monumenti ai Caduti della Provincia di Agrigento”.

L’evento sarà organizzato dall’ACSI provinciale di Agrigento, presidente Giuseppe Balsano, promotrice culturale Giuseppina Mira, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Realmonte, con sezione staccata Siculiana, dirigente Graziella Fazzi.

Il libro di Paolo Cilona, dedicato alla Memoria storica la quale pulsa di vitalità, ci sprona ad interiorizzarla e a trasmetterla con ardore, fervore, convinzione ai nostri figli e ai figli dei nostri figli.

Ci invita a restare in contatto con chi fa parte del passato. “Celesteè questa corrispondenza d’amorosi sensi e spesso per lei si vive con l’amico estinto e l’estinto con noi” diceva Ugo Foscolo ne “I Sepolcri”.

Sublime esperienza per camminare con la Memoria storica, altrimenti chi è solo nel cammino quotidiano è come se fosse orfano.

Il libro di Paolo Cilona è molto prezioso per farci vivere all’insegna dell’umanesimo, in un periodo in cui, purtroppo, imperversa l’antiumanesimo ed è adatto per essere studiato a scuola, dove si forma l’uomo e il cittadino.

La manifestazione culturale avrà il seguente svolgimento: saluti : Graziella Fazzi, dirigente Scolastico, Salvatore Balsano, presidente ACSI Regionale. Interventi: Giuseppina Mira, poetessa, Salvatore Schembri, storico, Paolo Cilona, autore del libro.