Siracusa-Akragas 1-0, Di Napoli: “Ci vuole ottimismo, sono convinto che andremo ai play out”

“Sono contento della prestazione, abbiamo cercato di giocare al calcio, io ho visto una sola squadra in campo. Potreste pensare che io sia un pazzo, ma ho visto la mia squadra che ha cercato di giocare partendo da dietro. I ragazzi che sono venuti mi hanno dimostrato di avere personalità e voglia di giocare. Il risultato ci condanna, guardando la classifica è facile abbattersi, ma io sono convinto che arriveremo ai play out. Ci manca cattiveria davanti, in questo momento sono soddisfatto di tutti. Ci vuole ottimismo, sono convinto che questi ragazzi non molleranno di un centimetro e centreranno l’obiettivo che ci siamo prefissati.”

Lo ha dichiarato Lello Di Napoli al termine di Siracusa-Akragas terminata con la vittoria dei padroni di casa per 1-0