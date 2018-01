Siria Mantegna “Bronzo” in coppa del Mondo di Scherma, plauso del sindaco di Sciacca

“Sarà promosso un momento per esprimere pubblica gratitudine alla sciabolatrice Siria Mantegna, per l’eccezionale risultato sportivo conseguito in una competizione mondiale, di straordinaria importanza per la città di Sciacca, la provincia di Agrigento e la Sicilia”. E’ quanto annuncia il sindaco Francesca Valenti dopo il primo podio internazionale per la scherma saccense “che si sta facendo sempre più valere ad altissimi livelli, sia singolarmente che in competizioni a squadre”. Ed è alla recente affermazione della squadra italiana under 20 di sciabola femminile, con la saccense Siria Mantegna della Discobolo, a cui il sindaco si riferisce. Le sciabolatrici – come ha riportato la stampa – si sono classificate al terzo posto nella prova di coppa del mondo di categoria, in Spagna.

I complimenti del sindaco Francesca Valenti alla promessa della scherma saccense e italiana Siria Mantegna, al suo maestro Pippo Vullo, e alla scuola del Discobolo di Sciacca.