SpedireAdesso.com, dalla Sicilia all’Europa

REDAZIONALE – In tempi di crisi economica, e in un territorio colpito dalla disoccupazione come quello siciliano, conoscere realtà che creano occupazione è un ottimo auspicio per tutto il Paese. A Raddusa, cittadina dell’area metropolitana di Catania, da qualche anno è nato SpedireAdesso.com: questo servizio consente di effettuare spedizioni online in tutto il territorio italiano ed in Europa qualsiasi tipo di oggetto. Tale successo si deve a un giovane e valoroso gruppo di professionisti, capitanati da Salvatore Christian Parlacino. A questo team va il merito di aver saputo coniugare i vantaggi del web con l’efficienza dei migliori corrieri espresso disponibili sul mercato.

A detta dei suoi artefici, SpedireAdesso.com è nato prima di tutto da una sfida: quella di contrastare la tendenza a rassegnarsi dinanzi alla crisi occupazionale, che ha portato molti giovani a emigrare all’estero. Inoltre, c’è la voglia di sfruttare appieno le potenzialità di internet, per fornire un servizio di spedizione efficiente e funzionante in tutta Europa.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’unione di giovani diplomati e laureati, con competenze variegate che vanno dall’informatica alla logistica, fino alla comunicazione in rete.

Come funziona una spedizione online

SpedireAdesso.com permette a chiunque di pianificare una spedizione di buste e piccoli oggetti, pacchi di dimensioni tradizionali e grandi pallet in ogni angolo d’Europa: il tutto avviene in pochi click! Uno dei segreti del suo successo, infatti, è la semplicità con cui si può prenotare e pagare una spedizione: con carta di credito o tramite PayPal, e sempre nella massima sicurezza.

L’altro fondamentali ingrediente della crescita di SpedireAdesso.com è la partnership con i migliori corrieri espresso internazionali, i quali garantiscono tempi di consegna ridotti.

Cosa spedire con SpedireAdesso.com? Praticamente tutto ciò che è possibile inviare tramite i tradizionali corrieri espresso, ad eccezione di alcuni oggetti non consentiti dalle regolamentazioni nazionali. L’unica accortezza che si chiede all’utente è quella di proteggere gli oggetti, specialmente quelli più fragili, con dell’apposito materiale da riporre all’interno delle scatole.

Il segreto del successo di SpedireAdesso.com

Come ha dichiarato il fondatore e amministratore Salvatore Parlacino, SpedireAdesso.com mette al primo posto la chiarezza e l’onestà nei confronti dei nostri clienti.

Le persone che si rivolgono a questo servizio di spedizione, inoltre, sanno in anticipo quanto spenderanno, in base al tipo di pacco e alla destinazione. Grazie al tracking online, infine, in ogni istante si può conoscere lo stato della spedizione.

Insomma, spedire in Europa non è più un’operazione difficile, soprattutto grazie ai servizi di spedizione online come SpedireAdesso.com!