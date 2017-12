Spettacolo di Capodanno, avvertenze per i partecipanti

Il Capodanno, ad Agrigento, sarà festeggiato con un evento in piazza Pirandello. A tal proposito, l’amministrazione comunale ha diramato alcune avvertenze per il pubblico che intende partecipare all’evento : in caso di necessità, secondo il Piano d’emergenza predisposto dalla Protezione Civile, le vie di fuga sono via Empedocle e via Garibaldi e il deflusso da piazza Pirandello dovrà avvenire attraverso i corridoi laterali lasciati liberi.

Due, saranno le aree predisposte per il primo soccorso con presenza di ambulanze e stazionamento di operatori sanitari; in piazza Gallo e in piazza Sinatra.

Si ricorda che vige il divieto di consumo di alcolici e quello di vendita, trasporto e consumo di bevande in contenitori di vetro.

Durante la manifestazione è vietato l’uso di petardi e prodotti pirotecnici di ogni genere.

Per tutta la durata dello spettacolo è vietato superare le transenne e avvicinarsi al palco e all’area mixer.

I Referenti sono: per la Polizia Locale, l’ispettore Capo Alfonso Bonsignore; per la Protezione Civile comunale, i geometri Andrea Patti e Salvatore Tuttolomondo.