“Street Control”, domani controlli in città

Domani 16 marzo e anche nella giornata di martedi 20 marzo sono tati predisposti in città e nelle periferie di Agrigento, controlli sul territorio tramite il sistema “Street control” da parte del Comando della Polizia Urbana, dalle ore 8 alle ore 14.00.

Lo street control è un sistema di controllo automatico dotato di macchina fotografica e videocamera intallato sulle auto di servizio della Polizia Municipale.

Questo sistema permette la rilevazione di infrazioni al Codice della strada e lo stato della revisione e dell’assicurazione dell’autovettura.controllata. Un addetto dovrà quindi verificare l’irregolarità, formalizzare la contravvenzione e compilare il verbale digitale. In caso di infrazione al Codice della strada l’accertamento arriverà direttamente a casa.

VIE INTERESSATE AL CONTROLLO:

CENTRO CITTA’

Via Caduti di Marzabotto, Via Bonfiglio,Via Efebo, Via La Loggia, Via Panoramica Dei Templi, Via Passeggiata Archeologica, ViaCrispi, Via Gramsci, Viale Della Vittoria,

Via Papa Luciani, Via Cicerone, ,Via Imera, Via XXV Aprile, Via Garibaldi, Via Empedocle,PiazzaRavanusella, Via San Girolamo, Via Restivo, Via Neve,Via Plebis Rea, Via Madonna degli Angeli,Via Matteotti, Via Bac Bac, ViaAmendola, Via Acrone, Via Callicratide, Via Dante, Via Manzoni, Ponte Morandi, via Mazzini e tutte le strade cheintersecano le predette vie.

QUARTIERI PERIFERICI:

VILLAGGIO MOSE’ – SAN LEONE

Via Bonfiglio,Via Efebo, Via La Loggia, Via Leonardo Sciascia, Viale Cannatello, Via Magellano,

Viale Delle Dune, Viale dei Pini, Viale Falcone Borsellino, Viale Dei Giardini, e tutte le

strade che intersecano le predette vie.

MONSERRATO – VILLASETA

Via Caduti Di Marzabotto, Via Della Concordia, Via Zunica, Via Lipari, Viale Monserrato,

e tutte le strade che intersecano le predette vie.

FONTANELLE

Viale Sicilia, Via A. Di Giovanni e tutte le strade che intersecano le predette vie.

MONTAPERTO

Via Rosario, Via Gorizia, Via San Giuseppe, Via Roma e tutte le strade che intersecano le predette vie.

GIARDINA GALLOTTI

Via Belvedere, Via Napoli, Via Messina e tutte le strade che intersecano le predette vie.