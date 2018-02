La sestina esatta del SuperEnalotto sfugge ancora, ma ad Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, si festeggia lo stesso grazie a un 5 da 23mila euro: la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria Vaccaro, in via Roma 99. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 98,5 milioni di euro, il premio è al sesto posto nelle vincite più alte della storia del gioco. In Sicilia il Jackpot manca dal 2015, con 21,8 milioni finiti ad Acireale.