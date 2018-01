Teatro Regina Margherita di Racalmuto: al via i lavori per la certificazione prevenzione incendi

Soprallugo al Teatro Regina Margherita di Racalmuto per pianificare l’inizio dei lavori propedeutici al rilascio dell’agibilità per i pubblici spettacoli. Insieme al tecnico comunale Geom. Antonio Pillitteri, al direttore dei lavori Ing. Alessia Mirabelli, al sindaco Emilio Messana e ai tecnici della ditta incaricata della fornitura e della posa in opera della vernice resistente al fuoco, si sono verificate le superfici da trattare e le misure da adottare per preparare il cantiere.

Le superfici saranno ripulite e poi sarà necessario procedere con tre distinti materiali: prima sarà passato il fissante per isolare i punti di contatto delle travi in acciaio con le travi in legno, poi la vernice per il legno e infine quella per l’acciaio. Occorrerà proteggere la volta e i piani sottostanti con dei teli impermeabili, smontare le quinte e occorrerà un ragno gru per trattare le travi soprastanti il palco.

Ci vorranno circa dieci giorni per preparare il materiale e subito dopo la ditta che ha sede a Parma organizzerà la trasferta. Entro la metà del mese di febbraio potranno iniziare i lavori. Nel frattempo, si provvederà ad installare gli evacuatori di fumo, che dovranno essere innalzati con una gru e collocati sul tetto. “Ci siamo – dichiara il sindaco Emilio Messana – Dopo un lungo e difficoltoso lavoro di studio che ha coinvolto i Vigili del Fuoco, la Soprintendenza ai Beni Culturali, il Prefetto dott. Nicola Diomede, insieme all’Ufficio tecnico, ai nostri consulenti perito Andrea Montana e Ing. Alessia Mirabelli, abbiamo individuato le soluzioni tecniche per poter ottenere la certificazione per la prevenzione incendi. Le ditte incaricate dei lavori sono pronte, ci auguriamo entro il mese di marzo di poter completare gli interventi previsti e di poter presentare la Scia per l’apertura del Teatro.”