Test amichevole con la Berretti, doppietta per Camara’

L’Akragas ha svolto, oggi pomeriggio, allo stadio Esseneto un allenamento congiunto con la formazione Berretti, allenata da Accursio Sclafani.

Dopo un intenso riscaldamento le due squadre hanno dato vita ad una partita con due tempi di 35 minuti ciascuno. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6 – 0. Il primo tempo è terminato 4-0 con le reti di Gjuci, Camara’ doppietta e Moreo. Nel secondo tempo hanno segnato i giovani Minacori e Caternicchia.

Akragas primo tempo: Lo Monaco, Mileto, Pastore, Sanseverino, Danese, Scrugli, Carrotta, Zibert, Moreo, Gjuci, Camara’.

Il portiere Vono ha difeso i pali della porta della Berretti.

Nella ripresa mister Di Napoli ha schierato: Amella (Moncada), Ioio, Petrucci, Bramati, Pisani, Raucci, Saitta, Navas, Dammacco, Caternicchia, Minacori.

Il test ha soddisfatto in pieno il tecnico Di Napoli in vista del derby siciliano di domenica prossima in casa del Siracusa.

L’Akragas tornerà ad allenarsi domani alle ore 15, all’Esseneto.