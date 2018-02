Torna “La Sagra del Mandorlo a Tavola”

Torna anche quest’anno, dal 15 febbraio al 11 marzo 2018, 11ª Edizione MANDORLARA “LA SAGRA DEL MANDORLO A TAVOLA”, l’importante manifestazione gastronomica ideata ed organizzata da Totó Collura, in collaborazione con il Consorzio turistico Valle dei Templi di Agrigento, nella figura del neopresidente Emanuele Farruggia.

Dopo il successo degli anni precedenti, la kermesse vede allargare la rosa dei partecipanti, con più chef, ancora più eventi, ed un testimonial d’eccezione, il noto chef o come lui stesso si definisce “oste e cuoco” Filippo La Mantia, che vedremo all’opera tra i fornelli e al tavolo accanto ad una giuria altamente professionale per determinare l’eccellenza della cucina agrigentina e siciliana al concorso finale. Lo chef ha affermato: “da buon siciliano, vivo alla giornata. Mi piace cambiare”. Una lezione questa, che lo accomuna alla filosofia che sta dietro le scelte programmatiche dell’intera manifestazione proiettata al futuro, ma radicata nel presente e rispettosa del passato.

Per questo ed altro, tra gli show didattici e illustrativi si presenteranno le nuove tendenze alimentari, piatti spettacolari realizzati tramite tecniche innovative, i traguardi della gastronomia moderna che non dimentica gli insegnamenti della cucina tradizionale e anche il punto di vista della alimentazione “speciale”, legato all’attualissimo tema del “senza glutine”, che tocca da vicino moltissimi tra chef, specialisti del settore, e fruitori affetti da intolleranze ed allergie come la celiachia.

Ad arricchire di eventi non a caso sono previsti dei cooking show serali e parallelo al 4° Concorso enogastronomico per ristoratori che ogni anno premia “IL PIATTO DELL’ECCELLENZA (9 marzo 2018) con protagonista la mandorla, cammina il 1 concorso tra istituti alberghieri d’Italia “la mandorla a tavola” (8 marzo), anche questa una novità di quest’anno.

Nello scenario magnifico della città dei Templi di Agrigento, candidata a capitale della cultura 2020, per quasi un mese tutti i ristoratori partecipanti a Mandorlara 2018 , 16 in tutto, proporranno il menu secondo uno schema ormai consolidato e composto da 4 portate (antipasto, primo secondo e dessert), che lascia comunque liberi nella interpretazione gli chef e che vede la mandorla valorizzata in tutte le forme e possibilità di utilizzo in cucina. Una delle chiavi di successo dell’iniziativa è il prezzo assolutamente promozionale fissato da tutti i ristoratori al prezzo di €. 30,00 più le bevande, senza tralasciare la ricerca di qualità delle preparazioni.

ELENCO RISTORATORI

MENU’ PROMOZIONALE € 30,00 escluse BEVANDE

AGRIGENTO

· “AKROPOLIS” – VIA PETRARCA, 30 – TEL. 0922 402861

· “CAPOTAVOLA” – VIALE DELLA VITTORIA, 15 – TEL. 0922 21484

· “CAPRICCIO DI MARE – VIALE CANNATELLO, 16 – TEL. 0922606639

· “GINGER PEOPLE&FOOD” – VIA EMPEDOCLE,19\21- TEL. 0922 596151

· “IL GRECALE” – VIA DELLE VIOLE, 1 – TEL. 0922 411222

· “KOKALOS” – VIA CAVALERI MAGAZZENI, 3 – TEL. 0922 606427

· “LA SCALA” – VIA ATENEA, 72 – TEL. 0922 660497

· “MIRASOLE” – LUNG. FALCONE BORSELLINO, 74 – TEL. 0922 414469

· “PITITTO RISTORANTE” – PIAZZETTA VADALA’, 2 – TEL. 0922 29466

· “RONEY CLUB” – VIALE DELLA VITTORIA, 211 – TEL. 3314047191

· “TERRACOTTA” – VIA PIRANDELLO 1, – TEL. 0922 29742

· “TRATTORIA DEI TEMPLI” – VIA PANOR. DEI TEMPLI, 15 – TEL. 0922 403110

CANICATTI

· “ZAMU’ “ – VIALE DELLA VITTORIA 208, – TEL. 0922 856944

PORTO EMPEDOCLE

· “SALMORIGLIO” – VIA ROMA, 27 – TEL. 0922 636613

CAMPOBELLO DI LICATA

· “LA MADONNINA” – VIA T. EDISON, 162 – TEL. 0922 870177

CALTANISSETTA

· “IL BRILLO” – VIALE REGIONE, 198 – TEL. 0934 563258

Programmazione degli Eventi Mandorlara 2018 dal 5 al 9 marzo 2018 al Palacongressi di Agrigento

• LUNEDÌ 5 MARZO

ore 19,00 Palacongressi

1. Show cooking con scuole alberghiere e ristoratori

2. Alessandro Ravanà del Salmoriglio e Alfonso Lattuca dell’Akropolis

• MARTEDÌ 6 MARZO

ore 19,00 Palacongressi

. show cooking con scuole alberghiere e ristoratori

. show cooking gluten free Gianluca Graci maestro pizzaiolo

Giovanni Gruttadauria del ristorante La Madonnina

Gaetano Procopio chef executive a Taormina

• GIOVEDÌ 8 MARZO

ore 9,00 Favara

. Concorso scuole alberghiere presso Istituto Ambrosini di Favara

presidente di Giuria Filippo La Mantia

ore 18,00 Palacongressi

. Master Class show cooking con il testimonial Filippo La Mantia e ristoratori

. Premiazione concorso alberghiero

• VENERDÌ 9 MARZO

ore 9,00 Palacongressi

. Finale Concorso “ Il piatto dell’eccellenza” tra ristoratori e premiazione

testimonial Filippo La Mantia presidente giuria

ore 19,00

. Show cooking Sergio Sinagra presidente ass cuochi Agrigento e le lady chef