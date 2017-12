Tradizioni, il Val d’Akragas festeggia i 40 anni dal riconoscimento del CIDD

In occasione del 40° anniversario del Premio speciale Cidd – Unesco assegnato al Val d’Akragas nel 1977, questa mattina, presso lo spazio Temenos di Agrigento, è stata presentata un’iniziativa organizzata dallo storico gruppo folcloristico agrigentino.

“Nel 1977 – spiega Lello Casesa, presidente del Val d’Akragas – il CIDD (Conseil International de la dance) – organismo ufficiale per la sezione danza dell’Unesco – in occasione della sagra del mandorlo in fiore di quell’anno, assegnò al nostro gruppo un prestigioso riconoscimento al termine di un convegno di altissimo livello al quale presero parte i massimi studiosi del folklore e delle tradizioni popolari europee. Oggi – prosegue Casesa – per ricordare questo importante avvenimento, grazie all’Azienda Agricola Casà” abbiamo realizzato un’etichetta speciale un nero d’Avola. Entro la primavera del 2018, proporremo un momento di approfondimento, ricerca e di spettacolo sui temi della pace ed amicizia” conclude Casesa.