Come trasformare l’utile in dilettevole con il proprio hobby preferito

Oggi il tempo libero è diventato uno tra i beni più preziosi e rari e non va certo sprecato. Staccare ogni tanto la spina per dedicarci ad un hobby solo nostro ci permette di entrare in una sfera più intima, lontano dai rigidi schemi della quotidianità e dagli impegni di lavoro. Un hobby può regalare momenti di relax e divertimento sia a livello fisico che mentale, con benefici immediati per la nostra salute. Sono molte le ricerche mediche e psicologiche che hanno dimostrato quanto un passatempo possa migliorare il nostro stato emotivo, aiutandoci a superare momenti di sconforto o stress negativo.

Hobby come terapia del nostro Io

Ritagliare del tempo per fare quello che ci piace alleggerisce la mente dalle preoccupazioni e tensioni e allo stesso tempo permette di intraprendere nuovi progetti, di essere più concentrati sul lavoro e di affrontare con più sangue freddo le sfide quotidiane. Per rimanere forti abbiamo bisogno di allenare continuamente il nostro pensiero creativo, risolvendo problemi e mantenendo la mente concentrata su determinati obiettivi. Che vi piaccia sperimentare nuove ricette, fare sport, testare la vostra bravura con giochi di abilità o suonare uno strumento poco importa: la cosa davvero importante è il livello di creatività e passione che ci mettete. Possiamo suddividere gli hobby in due grandi gruppi, ognuno dei quali prepara la nostra mente ed il nostro corpo a confrontarsi in maniera propositiva con il mondo esterno, aumentando di conseguenza anche la nostra autostima.

Hobby creativi e produttivi: aumento di autostima e benessere interiore

Il concetto di creatività e produttività è legato alla capacità di sapersi esprimere in modo del tutto originale, con un approccio privo di pregiudizi o di schemi prefissati quando si tratta di creare qualcosa. Essere creativi non è di certo facile: significa aver raggiunto un buon equilibrio interiore di sicurezza nei propri confronti ma anche di fiducia nel prossimo. Quale esempio migliore della decorazione di torte e dolci rappresenta la massima espressione di creatività che può unire l’utile al dilettevole? Questa nuova moda in campo dolciario ha permesso a chiunque attraverso semplici tutorial online, libri dedicati e corsi, di imparare passo dopo passo la tecnica, con i giusti accessori e materie prime acquistabili su rivenditori di fiducia come Percake. Modellare e creare la propria torta di compleanno o un dolce speciale in modo originale e del tutto personalizzato con il cioccolato, la pasta da zucchero e la panna, secondo la propria fantasia e gusto non è mai stato così immediato e pratico, oltre che più economico, visto che non si dovrà più acquistare nulla in pasticceria. In generale, tutto il mondo legato alla cucina e alla sua componente creativa può regalare grandi soddisfazioni personali e migliorare la qualità della nostra vita.

Un altro passatempo, questa volta di stampo sportivo, è quello del ciclismo. Qui si unisce la componente di abilità fisica alla capacità di assemblaggio manuale di tutta una serie di equipaggiamenti,facilmente reperibile online da Decathlon, che miglioreranno notevolmente le prestazioni del vostro mezzo. La bicicletta è l’occasione per recuperare del tempo per noi stessi, per donare benessere al nostro corpo e alla nostra mente, fino ad arrivare a trasformare un passatempo da fine settimana nel mezzo di trasporto di tutti i giorni da utilizzare per raggiungere il posto di lavoro e diventare parte integrante della cura del nostro corpo attraverso l’attività fisica.

Hobby di abilità: aumento di concentrazione e della vista

Avete mai pensato di poter migliorare le vostre abilità intellettive attraverso un gioco? Gli appassionati di giochi di carte sanno bene quanta concentrazione, pensiero strategico e creatività siano necessari per riuscire a vincere a poker, bridge o blackjack. Il bello di questi giochi è che quando si raggiunge un buon livello di familiarità con le regole e gli schemi di una certa variante, si possono letteralmente cambiare le carte in tavola giocando a una versione diversa del gioco. Questo è proprio ciò che accade con il blackjack, con piattaforme come Betway che ne offrono ben 10 varianti, da quella europea che prevede due mazzi da 52 carte ciascuno con una possibilità di vincita del banco dello 0,39%, a quella più entusiasmante, ovvero la spagnola, con 6-8 mazzi da 48 carte ciascuno, in cui le possibilità di vincita del banco oscillano tra lo 0,40% e lo 0,76%, in base alla chiamata del mazziere.

Anche nel mondo dei videogiochi è possibile approcciarsi ad un gioco che conosciamo a menadito in modo nuovo, da un’altra prospettiva. Le versioni per PC sono il modo più semplice per riaggiornare un gioco, ma a volte basta cambiare il modo in cui lo interpretiamo. Alcuni esempi? Nel caso di Far Cry 3 se decidessimo di fare a meno delle mini mappa, saremmo costretti a fare affidamento sul nostro senso dell’orientamento in uno spazio completamente aperto, stimolando molto di più memoria e vista. Se ci volessimo davvero superare potremmo provare a giocare con un arsenale più limitato usando solo le pistole o un arco con frecce oppure completamente disarmati, contando solo sulla nostra effettiva bravura in combattimento. I giocatori più esperti possono scaricare la versione di un gioco in lingua originale con sottotitoli, poiché spesso lo sviluppatore non è madrelingua inglese come nel caso di The Metro che è in russo o Assassin’s Creed che ha la doppia versione italiana e francese, e unire veramente l’utile al dilettevole imparando una lingua nuova grazie al proprio hobby.

Come abbiamo visto, l’hobby che decidiamo di coltivare ci può aiutare a migliorare le nostre prestazioni, sia nella vita privata ma anche lavorativa, aumentando la nostra concentrazione e livello di attenzione, riducendo al contempo lo stress.