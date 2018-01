Treviglio vs Fortitudo Agrigento su Sportitalia, le parole di coach Franco Ciani e Tommaso Guariglia

La Fortitudo Moncada Agrigento, domenica 28 gennaio, sarà di scena a Treviglio. I biancazzurri giocheranno a mezzogiorno, in campo per la 18esima giornata del campionato di A2 Old Wild West. Treviglio vs Fortitudo Agrigento, si giocherà al PalaFacchetti e sarà visibile anche su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

“Sarà una partita di grande fisicità e di grande ritmo – ha detto Franco Ciani presentando l’incontro – . Entrambe le squadre avranno tanto da chiedere a questi 40’. Siamo sugli schermi di Sportitalia, davanti ad un pubblico molto ampio. Questo darà forti pressioni e motivazioni ad ogni singolo giocatore. Tutto porta ad una partita di grande impatto, in campo sono certo che nessuno si risparmierà. Treviglio rispetto alla gara d’andata? E’ cambiata a livello di ritmo, convinzioni. E’ una squadra solida. La vittoria? Abbiamo tanta voglia di vincere, comincia ad essere opprimente. Questo potrebbe toglierci freschezza, l’arrivo di due punti potrebbe regalarci un nuovo sorriso. Fortitudo e Treviglio, sono le due squadre che utilizzano maggiormente gli Under. Entrambe abbiamo dato fiducia e visibilità a dei giovani talenti della pallacanestro italiana” ha concluso il coach.

“E’ una squadra pericolosa, è una ammazza grandi – ha proseguito Tommaso Guariglia –. Treviglio ha molte insidie, sicuramente Voskuil è uno dei giocatori più pericolosi. E’ capace di fare grandi cose. Veniamo da quattro sconfitte consecutive, abbiamo bisogno di riassaporare il sapore della vittoria. Vincere per noi è la giusta spinta per lavorare meglio”.