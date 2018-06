Trofeo Mondo Acqua, due ori per la Nuoto Agrigento di Dessi’

Si è tenuto a Catania nei giorni 8, 9 e 10 giugno il Trofeo Mondo Acqua, che ha visto scendere in acqua oltre 400 atleti di grande livello tra cui anche l’olimpionico Gianluca Maglia. Per i colori agrigentini ha partecipato la Nuoto Agrigento di Carlo Dessì, società che opera nella piscina di Favara. Ottimi sono stati i risultati raggiunti dalla squadra agrigentina, che ha portato a casa due ori e prestazione cronometriche di ottimo livello per le due atlete convocate. Buona la prova della piccola Laura Liotta che si è ben difesa ottenendo la settima piazza finale. Una grande prova, poi, è stata messa in acqua da Nadine Cimino.

La giovane atleta favarese, oltre ad aver conquistato due medaglie d’oro, ha anche fatto registrare i propri personal best nei 50 e nei 100 stile libero, ottenendo tempi di spessore che la proiettano nelle zone alte della classifica italiana. Grande soddisfazione è stata espressa dal capo-allenatore Davide Dessì, che da sempre segue la giovane Cimino, accompagnandola in un percorso di crescita esponenziale che l’ha trasformata in un’atleta di alto livello. Coach Dessì ci ha anche tenuto a ringraziare il preparatore atletico Anthony Sortino e la nutrizionista Carmela Vitello, che sotto l’input dello stesso capo-allenatore, portano avanti un egregio lavoro complementare al fine di porre l’atleta nelle migliori condizioni fisiche per svolgere i duri allenamenti e le gare.

“Siamo in un periodo di forti carichi e per questo motivo posso dirmi ancora più soddisfatto dei tempi fatti registrare durante questa manifestazione. Restiamo concentrati e lavoriamo per i prossimi appuntamenti, consapevoli delle nostre capacità e dei nostri limiti” ha detto l’allenatore Davide Dessì al termine della tre giorni di gare.