“Uno, nessuno, centomila”: lunedì la presentazione della seconda edizione del concorso

Sarà presentata l’8 gennaio alle 10.30 in una delle sale della pinacoteca dell’ex collegio dei Padri Filippini, la seconda edizione del Concorso “Uno, nessuno e centomila” destinata alle scuole secondarie italiane ed estere.

Saranno illustrate le novità introdotte e le numerose iniziative che sono scaturite in Italia e all’estero per effetto del successo dello scorso anno. Saranno presenti il sindaco Lillo Firetto, il coordinatore del Concorso, Giuseppe Zambito, dell’ Ufficio di diretta collaborazione della ministra Valeria Fedeli, Raffaele Zarbo, dirigente dell’ Ufficio scolastico provinciale, e per la Strada degli Scrittori, il presidente Felice Cavallaro, per il Distretto Turistico, l’amministratore Gaetano Pendolino, per la Fondazione Teatro Pirandello, il presidente Gaetano Aronica, infine Alfredo Prado, Direttore dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo”, il quale mostrerà il premio messo in palio per il Concorso 2018, realizzato dal Maestro Domenico Boscia . Il Concorso è organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Distretto Turistico “Valle dei Templi”, “La Strada degli Scrittori”, la Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” e “Kaos Festival” di Agrigento e con la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).