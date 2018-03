Valle dei templi, sequestrato il “Posto di ristoro”

Nella mattinata odierna, in questo capoluogo, personale della DIGOS ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico del titolare della ditta che gestisce un noto esercizio commerciale situato nella Valle dei Templi in quanto abusivamente occupato. La vicenda oggetto di un lungo ed articolato contenzioso in sede amministrativa, trova definizione in sede penale con l’esecuzione del provvedimento odierno emesso dall’Autorità Giudiziaria che consente di ripristinare la legalità in un luogo altamente simbolico e significativo per la città qual è la Valle dei Templi. In occasione dell’esecuzione del provvedimento, in ossequio alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e sulla base delle indicazioni emerse in sede di Tavolo Tecnico presieduto dal Questore Maurizio Auriemma, è stato pianificato un servizio di ordine pubblico al fine di fronteggiare eventuali criticità che si sarebbero potute registrare in sede di esecuzione del citato provvedimento. Ai servizi predisposti dalla Questura ed attuati con il concorso della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno collaborato la Polizia Stradale ed il Comando della Polizia Locale per gli aspetti relativi alla viabilità nell’area interessata, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’eventuale supporto di competenza e l’ASP che ha inviato sul posto un’unità mobile con personale medico per eventuali interventi di competenza. Dopo l’esecuzione del provvedimento di sequestro, l’immobile è stato affidato all’Ente Parco Archeologico, nominato custode dello stesso.