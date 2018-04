Venerdì 6 aprile si inaugura il parco giochi per bambini dedicato a Paolo Palmisano

Sarà inaugurato venerdì prossimo 6 aprile alle ore 17.00 il parco giochi per bambini nell’area antistante il Palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento, donato dall’associazione dei dipendenti “Paolo Palmisano” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Si tratta di una bella iniziativa del nuovo Direttivo dell’Associazione presieduta dall’ing. Filippo Napoli per ricordare l’ing. Paolo Palmisano, capo dell’ufficio tecnico della Provincia Regionale di Agrigento deceduto sulla SS 640 con la moglie Elena Cuffaro in seguito ad un incidente stradale, anche lui grande sportivo e tennista di ottimo livello in gioventù.

L’area giochi è stata donata alla ASD “Real Basket Agrigento”che attualmente gestisce la struttura di proprietà del Comune di Agrigento. L’inaugurazione era prevista per lo scorso 28 marzo, ma il maltempo ha fatto slittare l’evento a venerdì prossimo.