L’Akragas, agli ordini di mister Di Napoli e del suo staff, ha svolto questa mattina a Cosenza l’allenamento di rifinitura. La squadra ha provato schemi e situazioni tattiche in vista della sfida sul campo del Bisceglie di domani, domenica 25 febbraio, alle ore 16.30. L’ Akragas, nel primo pomeriggio, si rimetterà in viaggio per la Puglia.

Il ritiro pre-partita proseguirà da questa sera a Barletta.