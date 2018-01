Verso Fortitudo-Mens Sana, Ciani vuole il risultato (Video)

La Fortitudo Moncada Agrigento ospita la Soundreef Mens Sana Siena. Sono due squadre che non stanno attraversando un grande momento di forma, i senesi provengono da 4 sconfitte consecutive mentre, com’è noto, i biancazzurri ne hanno perse tre di fila. All’andata fu una disfatta con i biancoverdi che si imposero per 102-81.

Per i giganti di Ciani, è l’occasione giusta per riscattare quella sconfitta e lasciarsi alle spalle il momento di forma non brillante.

“La partita contro Latina ha fatto vedere dei miglioramenti – ha detto coach Franco Ciani in conferenza stampa – ma è primario adesso l’appuntamento con il risultato. Contro Siena sarà una partita imprevedibile, dovremmo navigare a vista nella prima parte dell’incontro. Il loro assetto tattico, rispetto alla gara d’andata, è diverso. Siena, è una squadra che ha dei giocatori con un grande talento perimetrale cominciando da Ebanks, è questa una delle loro grandi caratteristiche”.

“Dopo un paio di settimana di ‘vacanza’ adesso sto bene – ha detto Evangelisti -. Ho cercato di caricare sempre i ragazzi, sono momenti difficili che possono succedere. Non possiamo più sbagliare, iniziando già da domenica. Mi aspetto una grande gara”.

La partita si giocherà domani 21 gennaio al PalaMoncada, ed è valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, seconda di ritorno. Palla a 2 alle 18.