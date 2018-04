Un giovane centauro è rimasto ferito in seguito allo scontro tra il proprio motociclo e un’autovettura.

Il fatto è avvenuto ad Agrigento, in via Crispi, nella prima mattinata. Per il ragazzo alla guida del motociclo, è stato impossibile evitare l’impatto contro l’auto che è sbucata da un parcheggio.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato precauzionalmente il ferito in ospedale, ed i poliziotti della Questura di Agrigento.

(Foto di Salvatore Pisciotto)