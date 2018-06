Videopoker: controlli nell’Agrigentino, sequestrati 10 apparecchi

Ieri 14 giugno 2018 si è conclusa la seconda tappa di selezione del concorso nazionale di bellezza femminile “Miss Reginetta d’Italia” presso il ristorante “Collina Belvedere” in Via San Marco, 7 – Aragona (AG). In giuria erano presenti: – Valerio Vinci – presidente di giuria – autore mediaset – redazione “striscia la notizia” e “le iene”. Produzione overclock dell’ultimo inedito di Shade “Bene ma non benissimo”. Produttore televisivo e cinematografico. Consulente casting del film “Bene ma non benissimo” in uscita a novembre/dicembre 2018. Consulente casting per la Colorado Film e Viva Production. Consulente casting Endemol. – Mary D’Agostino, sarta ed esperta di creazione abiti; – Il dr. Tito Baldacchino – Farmacia Comunale Agrigento; – La dr.ssa Giovanna Tuttolomondo, funzionario dell’ASP di Agrigento; – Calogero Speziale, segretario Provinciale Pubblica Amministrazione; – Kalos Longo, Photoreporter di Agrigento Oggi; – Giuseppe Cremona, ISF Specialist Glaxosmithline L’evento è stato condotto da Bepi Amorelli. E’ stata assegnata la fascia da finalista Regionale a Asia Proto di 15 anni. Sono aperte le iscrizioni gratuite. Basta isciversi su http://www.reginettaditalia.it. Subito dopo l’iscrizione la concorrente sarà contattata dal Talent Regionale per la provincia di Agrigento – Antonella Speziale-. Nelle successive due selezioni che avranno luogo: – il 21 giugno alle ore 21.00 presso il ristorante “Capotavola” Viale della Vittoria – Agrigento; – il 28 giugno alle ore 21.00 presso “Decanter” in Via Roma 99/101 – Porto Empedocle; verranno fasciate altre due ragazze (una per ogni selezione) Considerato il grande successo riscosso dal concorso nazionale in provincia di Agrigento, al fine di premiare più partecipanti possibile, è stato deciso che nel corso della semifinale che avrà luogo il prossimo 22 luglio alle ore 21.00 presso il “Metabirrificio Il Mangione” – C/da Modaccamo – Raffadali (AG) otterranno la fascia da Finalista Regionale 3 ragazze mentre alla Finale Provinciale che avrà luogo a Naro (AG) con il patrocinio del Comune, otterranno la fascia ulteriori 6 ragazze. In totale verranno assegnate 13 fasce da Finalista Regionale in luogo delle 10 iniziali. Le finaliste regionali avranno accesso diretto alla Finale Regionale che avrà luogo Domenica 19 agosto prossimo a Marina di Ragusa (RG). Nel corso della serata si sono esibiti artisti di spicco quali Tania Vinciguerra e Sonia Scarna per il canto nonché Simone, Miriam, Claudio e Alina della scuola di ballo Evolution Project, la celebre scuola diretta dai maestri Giovanni, Teresa e Giuseppe Licata, che con passione e determinazione allenano i propri allievi nelle danze liscio, standard e latini e con ottimi risultati affrontano le diverse competizioni regionali e nazionali in Fids. Partner delle selezioni provinciali sono Agrigento Oggi, Teleacras, Metabirrificio “Il Mangione”, Villa Majisa, Collina Belvedere di Aragona, Capotavola di Agrigento, Decanter Bistrot di Porto Empedocle, Esserbella di Maria Messinese per trucco e parrucco, Ikebana per gli addobbi floreali, Duo d’oro, Tipografia 13.8 per la fornitura di magliette e cappellini, Del Fur di Favara, ICIT Ascensori di Canicattì, Ansap di Dario Priolo e Dimensione Musica di Gianpaolo Arena

Aragona